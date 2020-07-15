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В Шереметьево вновь запустили поезда между терминалами

Последние два месяца они не ходили.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В московском аэропорту Шереметьево с 15 июля заработали поезда, курсирующие между терминалами, сообщает телеканал "360".

Движение "воздушного метро" приостановили 16 мая на фоне отсутствия трансферного потока из-за ситуации с CoViD-19. Помимо прочего, тогда сильно снизилось количество авиарейсов.

С сегодняшнего дня работать начали поезда, курсирующие между Северным и Южным терминалами. Вторую линию введут в рабочий режим, исходя из темпов восстановления пассажиропотока.

Напомним, с 15 июля Россия начинает снимать ограничения на международные полёты. В частности, авиасообщение с отдельными странами будет возобновляться в том случае, если число заражённых там не превышает 40 человек на 100 тысяч жителей. Кроме того, среднесуточный прирост заражений не должен превышать 1%. Показатель распространения опасного заболевания не должен быть выше единицы.

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