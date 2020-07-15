В Шереметьево вновь запустили поезда между терминалами

Напомним, с 15 июля Россия начинает снимать ограничения на международные полёты. В частности, авиасообщение с отдельными странами будет возобновляться в том случае, если число заражённых там не превышает 40 человек на 100 тысяч жителей. Кроме того, среднесуточный прирост заражений не должен превышать 1%. Показатель распространения опасного заболевания не должен быть выше единицы.