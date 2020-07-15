Совфед рассмотрит поправки против иностранного вмешательства в дела РФ

Временная комиссия Совета Федерации по защите суверенитета России до осени намерена рассмотреть поправки в российское законодательство, целью которых станет предотвращение иностранного вмешательства во внутренние дела страны. Об этом сообщает ТАСС.

— Комиссия намерена до 1 сентября рассмотреть пакет предложений законодательного характера для усиления противодействия любым попыткам вмешательства в суверенные дела России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учётом новых вызовов, а также на основании прошлых рекомендаций во втором полугодии 2020-го будет проведён мониторинг региональных выборов, которые должны пройти в России в сентябре этого года.

Кроме того, в рамках очередных заседаний планируется рассмотрение вопросов по обеспечению суверенитета РФ в образовательной и культурной сферах, о попытках разжигания на территории России розни, сепаратистских настроений, использования молодёжи для дестабилизации ситуации в стране.