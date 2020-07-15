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Лайф публикует видео с места взрыва газа в жилом доме в Петербурге

В результате инцидента пострадала женщина, она находится в тяжёлом состоянии.

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Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Взрыв прогремел утром в одном из жилых домов в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, причиной стала утечка газа. Инцидент мог произойти в пристройке здания, где расположена кулинарная школа № 1.

Как стало известно Лайфу, при взрыве пострадала женщина, её состояние оценивается как тяжёлое, врачи оказывают ей помощь.

На кадрах с места происшествия видно, что в доме взрывной волной оказались выбиты некоторые окна. По словам очевидцев, хлопок был слышен и жителям соседних зданий.

На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб. На кадрах видны машины полиции, следователей, кареты скорой помощи и пожарные бригады.

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