Азербайджан заявил о ещё одной успешной атаке на военный объект Армении — видео

Министерство обороны Азербайджана опубликовало новую видеозапись ракетного удара, на которой, как утверждается, запечатлена успешная атака на военный объект ВС Армении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провокациях. По данным азербайджанской стороны, в ходе боёв погибло 11 военнослужащих, в том числе генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзаев. Армения, в свою очередь, сообщила о двух погибших офицерах, двух солдатах и пятерых раненых. В Кремле уже отреагировали на происходящее и призвали стороны к сдержанности.