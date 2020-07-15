Тимошенко рассказала, как Зеленский отдаёт Украину "международным спекулянтам"

Ситуация, которая сложилась сейчас в руководстве Украины, привела к тому, что её президент Владимир Зеленский получил возможность передать страну под внешнее управление "международных корпораций", которые не особо считаются с интересами самих украинцев. Об этом заявила лидер оппозиционной партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.

— Президентское большинство в Верховной раде (фракция "Слуга народа". — Прим. Лайфа) стало послушным инструментом, с помощью которого Владимир Зеленский передаёт Украину под контроль международных финансовых спекулянтов, — написала она в "Фейсбуке".

По словам Тимошенко, такое поведение главы государства фактически лишило украинцев возможности "управлять собственной жизнью", а законопроекты, которые стали основой работы фракции "Слуга народа", — это лоббистские и коррупционные инициативы в угоду зарубежным "аферистам".

Тимошенко отмечает, что законодательный орган в стране организован вопреки интересам её жителей, и, говоря о тридцатилетии со дня провозглашения независимости Украины, она выразила уверенность, что отмечать-то особо нечего. Однако, по её словам, украинцы могут всё это прекратить и остановить "своеволие президента" в ходе ближайших региональных выборов.