Не забудьте взять на улицу зонтик. Синоптики не порадовали москвичей прогнозом на 15 июля

В среду, 15 июля, синоптики прогнозируют в столичном регионе дождь, грозу и порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днём в Москве и области столбики термометров поднимутся максимум до 21 градуса выше нуля. Ночью температура в столице упадёт до 14 градусов, а в Подмосковье — до 15 со знаком плюс.
Порывы восточного и юго-восточного ветра могут достигать 15–20 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба.
Из-за непогоды действует жёлтый уровень опасности: в Москве с 09:00 мск до 21:00 мск среды, а в Московской области — с 09:00 мск среды до 09:00 мск четверга.