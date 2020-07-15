Не забудьте взять на улицу зонтик. Синоптики не порадовали москвичей прогнозом на 15 июля

В среду, 15 июля, синоптики прогнозируют в столичном регионе дождь, грозу и порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днём в Москве и области столбики термометров поднимутся максимум до 21 градуса выше нуля. Ночью температура в столице упадёт до 14 градусов, а в Подмосковье — до 15 со знаком плюс.

Порывы восточного и юго-восточного ветра могут достигать 15–20 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба.