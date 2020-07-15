Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", согласно которому против КНР вводятся санкции из-за её вмешательства в дела Гонконга.

По словам главы Белого дома, это станет "новым мощным орудием" для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто участвовал в уничтожении свобод в китайской автономии.

Уточняется, что данный закон предполагает введение ограничений в отношении компаний и отдельных людей, участвовавших в разработке и принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Кроме того, Трамп подписал исполнительный указ, лишающий специальный административный район особого статуса. Президент США подчеркнул, что "теперь к Гонконгу будет такое же отношение, как и к материковому Китаю". Он добавил, что это означает отмену специальных привилегий, особого отношения в экономической сфере и экспорта технологий особой важности.

В МИД Китая уже осудили принятие данного американского закона, заявив о намерении ввести санкции в отношении граждан и организаций США, которые имеют отношение к принятию данного документа.

В ведомстве также подчеркнули, что Пекин готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга, а любые попытки США помешать реализации закона о нацбезопасности обречены на провал. В Поднебесной призвали Штаты "исправить свои ошибки и не вводить в действие так называемый закон об автономии Гонконга, прекратить любое вмешательство во внутренние дела Китая, включая дела Гонконга".