Трамп заявил, что США считают Китай полностью ответственным за пандемию коронавируса

Американское правительство в полной мере возлагает ответственность на власти Китая за сокрытие данных о коронавирусе и, как следствие, распространение заболевания на весь мир. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

— Они могли это остановить, они должны были это остановить, — сказал он в ходе пресс-конференции в Белом доме, которую транслировали национальные телекомпании.

Ранее в интервью телеканалу CBS американский лидер отметил, что именно пандемия стала одной из причин разрыва торговой сделки между двумя странами, заключению которой предшествовало несколько месяцев напряжённых переговоров. По его словам, в настоящий момент у него "нет желания" разговаривать с Пекином о новом соглашении.

— Всё было готово, чернила даже не высохли, и они поразили нас чумой. Поэтому сейчас мне неинтересно говорить с Китаем о другой сделке, — сказал Трамп.