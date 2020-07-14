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Трамп заявил, что США считают Китай полностью ответственным за пандемию коронавируса

По его словам, Правительству КНР было по силам вовремя остановить инфекцию.

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Фото © АР / ТАСС

Американское правительство в полной мере возлагает ответственность на власти Китая за сокрытие данных о коронавирусе и, как следствие, распространение заболевания на весь мир. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Они могли это остановить, они должны были это остановить, — сказал он в ходе пресс-конференции в Белом доме, которую транслировали национальные телекомпании.

Ранее в интервью телеканалу CBS американский лидер отметил, что именно пандемия стала одной из причин разрыва торговой сделки между двумя странами, заключению которой предшествовало несколько месяцев напряжённых переговоров. По его словам, в настоящий момент у него "нет желания" разговаривать с Пекином о новом соглашении.

Всё было готово, чернила даже не высохли, и они поразили нас чумой. Поэтому сейчас мне неинтересно говорить с Китаем о другой сделке, — сказал Трамп.

Ранее Лайф разбирался, почему Трамп так настойчиво перекладывает вину за вспышку коронавируса на Китай и как это должно помочь ему победить на грядущих выборах президента США.

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