Американская вакцина от коронавируса прошла испытания на людях

Вакцина от коронавирусной инфекции американской биотехнологической компании Moderna вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования препарата на добровольцах. Об этом сообщает журнал New England Journal of Medicine.

Отмечается, что каждый участник исследования получил дозу вакцины в 25, 100 или 250 микрограммов, в каждой группе по 15 человек. Добровольцы получили две дозы потенциального лекарства от CoViD-19. В итоге у всех 45 человек были выработаны антитела к коронавирусу.

Представители компании Moderna отметили, что после двух прививок вакцина вызвала "сильный" иммунный ответ у всех участников, а уровень нейтрализующих антител у пациентов в группе с высокой дозой был в несколько раз выше, чем у выздоровевших пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

— Эти данные фазы 1 демонстрируют, что вакцинация mRNA-1273 вызывает устойчивый иммунный ответ на всех уровнях дозы, и поддерживают выбор 100 мкг в качестве <...> оптимальной дозы для исследований на третьем этапе <...> Мы с нетерпением ожидаем начала исследований третьей фазы mRNA-1273 в этом месяце, чтобы продемонстрировать способность нашей вакцины значительно снизить риск заболевания, — подчеркнул представитель компании — доктор Тал Закс.