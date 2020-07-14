"Вектор" сообщил о готовности к проведению испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах

В пресс-службе российского Минздрава сообщили о получении от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" запроса на разрешение начать проводить клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции.
Как рассказали представители ведомства ТАСС, в данный момент документы находятся на рассмотрении.
— Заявление на выдачу разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения от центра "Вектор" поступило в Минздрав России 14 июля 2020 года. В настоящее время документы находятся на рассмотрении, — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что "Вектор" передал на рассмотрение все документы для получения разрешения перейти к клиническим испытаниям вакцины от CoViD-19 на добровольцах и ожидает официального решения.
Ранее глава ведомства Анна Попова рассказала, что "Вектор" успешно завершил доклинические исследования вакцины от данной инфекции.
В июне гендиректор центра Ринат Максютов заявлял, что "Вектор" планирует приступить к исследованиям вакцины от коронавируса на добровольцах с 15 июля, а зарегистрировать её планируется уже осенью.