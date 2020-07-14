Туристам временно закрыли въезд в Чечню из-за CoViD-19

Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусной инфекцией решил закрыть въезд в республику для туристов, чтобы избежать распространения заболевания. Об этом в "Инстаграме" сообщил начальник местного УГИБДД МВД Идрис Черхигов.

— Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание и поддержку, — подчеркнул он.

По его словам, благодаря целенаправленной работе главы республики Рамзана Кадырова ситуацию удаётся держать под контролем.