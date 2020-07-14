В России выявили 6248 новых случаев коронавируса

За последние сутки на территории РФ было выявлено 6248 новых случаев коронавирусной инфекции, 24,5% из которых не имели клинических проявлений. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

Больше всего новых случаев фиксировалось в Москве (613), Петербурге (281), ХМАО (268), Свердловской области (245), Алтайском крае (238) и ЯНАО (211).

За 24 часа было зафиксировано 175 летальных исходов. За этот же период в стране полностью выздоровело 8804 человека.