В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1012 пациентов

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 165 966 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1012 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.
После курса лечения врачи проводят специальные исследования для подтверждения отсутствия инфекции в организме пациента. Все выздоровевшие, которые после выписки должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации специалистов.