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Учёные определили продукты, помогающие защититься от коронавируса

Они содержат антиоксиданты, укрепляющие иммунитет.

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Учёные из Университета Монпелье определили, что от коронавирусной инфекции помогут защититься квашеная капуста, кимчи и кисломолочные продукты. Об этом сообщает The Sun.

В них содержатся необходимые для укрепления иммунитета антиоксиданты. Они же помогают организму создать защитный барьер и не позволяют проникнуть инфекции. Кроме того, употребление этих продуктов снижает вероятность протекания болезни, вызванной коронавирусом нового типа, в тяжёлой форме.

Исследователи установили, что капуста и кимчи пользуются спросом в Германии и Южной Корее, странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от CoViD-19. Кроме того, низкая смертность фиксируется в Греции, Болгарии и Турции, где население любит употреблять йогурт и кефир.

Мало внимания уделялось распространению и тяжести вируса, а также региональным различиям в рационе питания, но изменения в питании могут принести большую пользу, — отметил почётный профессор лёгочной медицины и бывший эксперт ВОЗ доктор Жан Боуске.

Специалисты назвали особенности питания ключевым отличием стран в иммунной защите от коронавируса.

Ранее учёные выяснили, что коронавирус можно обнаружить по голосу пациента.

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