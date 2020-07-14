Учёные определили продукты, помогающие защититься от коронавируса

Учёные из Университета Монпелье определили, что от коронавирусной инфекции помогут защититься квашеная капуста, кимчи и кисломолочные продукты. Об этом сообщает The Sun.

В них содержатся необходимые для укрепления иммунитета антиоксиданты. Они же помогают организму создать защитный барьер и не позволяют проникнуть инфекции. Кроме того, употребление этих продуктов снижает вероятность протекания болезни, вызванной коронавирусом нового типа, в тяжёлой форме.

Исследователи установили, что капуста и кимчи пользуются спросом в Германии и Южной Корее, странах, где были зафиксированы низкие показатели смертности от CoViD-19. Кроме того, низкая смертность фиксируется в Греции, Болгарии и Турции, где население любит употреблять йогурт и кефир.

— Мало внимания уделялось распространению и тяжести вируса, а также региональным различиям в рационе питания, но изменения в питании могут принести большую пользу, — отметил почётный профессор лёгочной медицины и бывший эксперт ВОЗ доктор Жан Боуске.

Специалисты назвали особенности питания ключевым отличием стран в иммунной защите от коронавируса.