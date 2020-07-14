Бэнкси украсил вагон лондонской подземки чихающей крысой и грызунами в масках

Знаменитый британский уличный художник Бэнкси создал ещё одну работу, посвящённую пандемии коронавируса. На этот раз граффити появились в одном из вагонов лондонской подземки.
Художник изобразил чихающую крысу, а также её сородичей с медицинскими масками, которые используются как парашюты. Видеоролик с процессом создания граффити Бэнкси опубликовал в "Инстаграме". Судя по кадрам, в метро он спустился ночью, перед закрытием, когда пассажиров крайне мало. Но те лондонцы, которые всё же встретили художника, всё равно не поняли, кто перед ними.
В публикации в соцсети Бэнкси призвал людей использовать средства индивидуальной защиты. Сам художник, стоит отметить, находился в метро в респираторе, очках и защитном костюме.
В комментариях к посту автора граффити один из пользователей пошутил, что теперь в лондонской подземке появился самый дорогой вагон в мире.
Стоит отметить, что это не первая работа Бэнкси, посвящённая пандемии коронавируса и вызванной ею самоизоляции. Ранее художник пожаловался, что его жена ненавидит, когда он работает дома, опубликовав фото "разгромленной" ванной. А позже он посвятил картину врачам, борющимся с CoViD-19, полотно было размещено в Саутгемптонской больнице.