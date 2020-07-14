Бэнкси украсил вагон лондонской подземки чихающей крысой и грызунами в масках

Знаменитый британский уличный художник Бэнкси создал ещё одну работу, посвящённую пандемии коронавируса. На этот раз граффити появились в одном из вагонов лондонской подземки.

Художник изобразил чихающую крысу, а также её сородичей с медицинскими масками, которые используются как парашюты. Видеоролик с процессом создания граффити Бэнкси опубликовал в "Инстаграме". Судя по кадрам, в метро он спустился ночью, перед закрытием, когда пассажиров крайне мало. Но те лондонцы, которые всё же встретили художника, всё равно не поняли, кто перед ними.

В публикации в соцсети Бэнкси призвал людей использовать средства индивидуальной защиты. Сам художник, стоит отметить, находился в метро в респираторе, очках и защитном костюме.

В комментариях к посту автора граффити один из пользователей пошутил, что теперь в лондонской подземке появился самый дорогой вагон в мире.