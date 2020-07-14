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Представитель Сигала опроверг сообщения о том, что актёр подписал просьбу повысить налоги для богатых

Письмо миллионеров с соответствующим заявлением появилось в Сети.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Представитель американского актёра Стивена Сигала Анар Рейбанд опроверг информацию о том, что артист якобы подписал письмо, в котором он и ещё более 80 миллионеров по всему миру просят поднять им налоги. Об этом сообщает ТАСС.

Это не так, это фейк, — подчеркнул Рейбанд.

Напомним, ранее в Сети появилось письмо, в котором группа из 83 миллионеров попросила правительство нескольких стран поднять им налоги, чтобы внести вклад в борьбу с пандемией коронавируса. К прошению присоединились внуки Уолта Диснея Тим и Эбигейл.

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