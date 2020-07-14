Представитель Сигала опроверг сообщения о том, что актёр подписал просьбу повысить налоги для богатых

Представитель американского актёра Стивена Сигала Анар Рейбанд опроверг информацию о том, что артист якобы подписал письмо, в котором он и ещё более 80 миллионеров по всему миру просят поднять им налоги. Об этом сообщает ТАСС.
— Это не так, это фейк, — подчеркнул Рейбанд.
Напомним, ранее в Сети появилось письмо, в котором группа из 83 миллионеров попросила правительство нескольких стран поднять им налоги, чтобы внести вклад в борьбу с пандемией коронавируса. К прошению присоединились внуки Уолта Диснея Тим и Эбигейл.