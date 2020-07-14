Потерявшие дома из-за прорыва дамбы жители Рузы получат по два миллиона рублей

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Все пострадавшие от наводнения, вызванного прорывом дамбы в подмосковной Рузе, получат материальные компенсации. Их размер будет зависеть от ущерба. Потерявшим дома будет выплачено по два миллиона рублей, решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Владельцы домов, которые можно восстановить, получат по 300 тысяч рублей на ремонт. На каждого члена семьи дополнительно будет выделено по 30 тысяч рублей. Владельцев подтопленных участков беспокоят не только сами дома, но и снесённые заборы и размытая земля.

— Все работы по восстановлению, в том числе плодородного слоя, и формированию участков будут проведены. Такие поручения даны вчера на оперативном совещании губернатора, соответственно, все необходимые службы, в том числе через главу городского округа, включатся в эту работу и формирование участков и завоз плодородного слоя будут полностью восстановлены, — заверили представители властей.

Срок проведения работ — один месяц.