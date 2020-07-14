Лжесотрудники банка развели пилота почти на 300 тысяч рублей

Мошенники под видом сотрудников Сбербанка сняли с карты 53-летнего пилота российской авиакомпании iFly 297 тысяч рублей. Об этом Лайфу рассказал источник.

Незадолго до инцидента мужчина завёл новую банковскую карту в Сбербанке, чтобы хранить на ней свои накопления. 10 июля ему позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности кредитного учреждения.

Мошенница припугнула мужчину, рассказав, что некто якобы хочет снять с его карты 15 тысяч рублей через "Почта Банк". После этого она сразу же попросила продиктовать номер карты, а затем перевела на робота, наказав продиктовать ему три цифры на обороте карты.

Напуганный пилот послушно сделал всё, что от него требовалось. Через некоторое время на другой стороне провода попросили озвучить серию СМС, которые начали приходить на его номер.

Правда, как только он начал диктовать, деньги начали списываться не со Сбербанка, а с другой карты. Смутившись, жертва злоумышленников положил трубку. Но было слишком поздно — со счёта пропало 297 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию. Теперь правоохранители ищут предприимчивых мошенников.