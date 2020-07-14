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"Он как призрак". В Москве поймали нового отравителя, на этот раз "водочного"

Как выяснилось, злоумышленник вышел из тюрьмы пять месяцев назад.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве полиция поймала грабителя, который взял на вооружение схему Мурата Сабанова, известного как "лимонадный отравитель", и обкрадывал людей, предварительно опаивая их. С заявлением в правоохранительные службы обратилась одна из жертв мужчины, сообщил Лайфу источник.

Всё произошло в конце прошлой недели в районе улицы Покровки. Компания молодых людей отдыхала, выпивая и переходя из бара в бар. Когда один из парней остался на улице покурить, к нему подошёл мужчина в классическом сером костюме. Он попросил у молодого человека сигарету и ушёл.

Спустя некоторое время мужчина вернулся и попросил ещё одну сигарету, однако в этот раз остался и начал разговаривать с парнем о жизни, а позже предложил ему выпить в подворотне. Как рассказал Лайфу сам пострадавший, на тот момент он уже был пьян и думал, что компания оставила его, поэтому согласился на предложение незнакомца.

Мы пошли гулять по окрестностям, он завёл меня во двор, мы сели на клумбу. Всё это время, когда мы шли, он держался немножко поодаль от меня, немного сзади, чтобы я не мог рассмотреть его лица. Я слышал только его голос. Он как призрак, который ввёл меня в коматозное состояние, — рассказал Лайфу парень.

После нескольких рюмок молодому человеку стало плохо, и он отключился. Злоумышленник вытащил его из дворов и оставил на улице рядом с проезжей частью. Его нашли прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Пострадавший рассказал, что очнулся спустя почти десять часов, а медики диагностировали у него сильное отравление неизвестными психотропными веществами. По его словам, на утро он обнаружил пропажу айфона стоимостью 65 тысяч рублей, золотой цепочки с крестиком и ключей от дома.

Молодой человек обратился в полицию, и правоохранители, отследив по камерам, задержали подозреваемого. У него нашли украденную цепочку с крестиком.

Сообщается, что парень опознал злоумышленника. Выяснилось, что мужчина был ранее судим и вышел из тюрьмы только пять месяцев назад.

Напомним, история "лимонадного отравителя" прогремела в Москве в июне 2019 года. Молодой человек угощал своих жертв газировкой с неким веществом. Когда те теряли сознание, он их грабил. По предварительным данным, от действий мужчины пострадало 24 человека. При этом некоторые из его жертв приходили в себя лишь на следующий день, а одна и вовсе пробыла в реанимации две недели. Отравителя вскоре задержали и арестовали.

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