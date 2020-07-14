"Он как призрак". В Москве поймали нового отравителя, на этот раз "водочного"

В Москве полиция поймала грабителя, который взял на вооружение схему Мурата Сабанова, известного как "лимонадный отравитель", и обкрадывал людей, предварительно опаивая их. С заявлением в правоохранительные службы обратилась одна из жертв мужчины, сообщил Лайфу источник.

Всё произошло в конце прошлой недели в районе улицы Покровки. Компания молодых людей отдыхала, выпивая и переходя из бара в бар. Когда один из парней остался на улице покурить, к нему подошёл мужчина в классическом сером костюме. Он попросил у молодого человека сигарету и ушёл.

Спустя некоторое время мужчина вернулся и попросил ещё одну сигарету, однако в этот раз остался и начал разговаривать с парнем о жизни, а позже предложил ему выпить в подворотне. Как рассказал Лайфу сам пострадавший, на тот момент он уже был пьян и думал, что компания оставила его, поэтому согласился на предложение незнакомца.

— Мы пошли гулять по окрестностям, он завёл меня во двор, мы сели на клумбу. Всё это время, когда мы шли, он держался немножко поодаль от меня, немного сзади, чтобы я не мог рассмотреть его лица. Я слышал только его голос. Он как призрак, который ввёл меня в коматозное состояние, — рассказал Лайфу парень.

После нескольких рюмок молодому человеку стало плохо, и он отключился. Злоумышленник вытащил его из дворов и оставил на улице рядом с проезжей частью. Его нашли прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Пострадавший рассказал, что очнулся спустя почти десять часов, а медики диагностировали у него сильное отравление неизвестными психотропными веществами. По его словам, на утро он обнаружил пропажу айфона стоимостью 65 тысяч рублей, золотой цепочки с крестиком и ключей от дома.

Молодой человек обратился в полицию, и правоохранители, отследив по камерам, задержали подозреваемого. У него нашли украденную цепочку с крестиком.

Сообщается, что парень опознал злоумышленника. Выяснилось, что мужчина был ранее судим и вышел из тюрьмы только пять месяцев назад.