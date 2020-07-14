Собачье дело. Житель Коми выселил таксу отца из квартиры при помощи суда

В Сыктывкаре суд выселил из квартиры таксу, которую из-за травм практически не выгуливали, и ей приходилось испражняться прямо в жилом помещении. Об этом сообщает "Комиинформ".

В суд подал местный житель, хозяин квартиры, на своего отца — хозяина собаки. Они проживают все вместе. Специалисты обнаружили, что на жилплощади действительно присутствует специфический запах, на полу имеются следы потемнения и грибок, а его окрасочный слой разрушен. В результате требование истца было удовлетворено — и теперь владелец таксы должен "избавиться" от животного.