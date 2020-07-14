Сын Трампа упрекнул Instagram в расизме из-за стикера с призывом "заткнуть белых людей"

Стикер Mute white people ("Заглушить белых людей") появился в "Инстаграме" накануне и сразу же привлёк внимание широкой общественности: блогеров, политиков и правозащитников. Соцсеть обвинили в расизме и двойных стандартах, хотя представители "Инстаграма" поспешили заверить, что их официальные разработчики к этому отношения не имеют, мол, стикеры в сториз можно загружать через сторонний сервис Giphy. Однако пользователи сочли, что премодерация всё-таки на совести "Инстаграма".
Instagram has a “mute white people” button in stories 🤔 pic.twitter.com/GBDwqxqRAb— Katie Pavlich (@KatiePavlich) July 13, 2020
С критикой в адрес сервиса выступил сын президента США Дональд Трамп — младший.
— Запомните: расизм против белых — это не расизм, — написал он.
Remember, it’s not racist if it’s racist against white people. https://t.co/8ZaBYR5xDE— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 13, 2020
На данный момент скандальный стикер уже удалён из списка доступных в редакторе инста-сториз. Однако ни "Инстаграм", ни сервис Giphy ситуацию не прокомментировали.
Напомним, смерть афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания стала причиной массовых протестов против расизма и полицейского произвола в США и странах Европы. Шествия в поддержку протестующих прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Однако проблему расовой дискриминации на фоне указанных событий на Западе всё чаще рассматривают в неожиданном ключе. К примеру, Disney пришлось изменить тематику аттракционов в своих парках после внезапных обвинений в расизме. Компания Unilever решила убрать с упаковок косметики слова "светлый" и "белый", чтобы никого не ущемлять. Оксфордский словарь решил расширить понятие слова "расизм". А власти Нью-Йорка разрешили демонтаж памятника 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который находится у входа в Американский музей естественной истории. В монументе, на котором конная фигура главы государства стоит в окружении темнокожего и индейца, увидели признаки расизма.