Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

СК начал проверку из-за санитара, обматерившего и попытавшегося задушить жену пациента

По её итогам примут процессуальное решение.

101

Видео © СУ СК РФ по Свердловской области

В городе Краснотурьинске Свердловской области сотрудники СК РФ начали доследственную проверку из-за сообщений о ненадлежащем оказании помощи пациенту городской больницы.

У входа в местную больницу санитар выражался нецензурной бранью в адрес пациента, которому была необходима медицинская помощь в связи с переломом пятки, после чего санитар причинил телесные повреждения супруге пациента, — заявил представитель ведомства.

По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение. В беседе с Лайфом супруга пострадавшего Эльвира рассказала, что к врачу её муж смог попасть лишь поздно вечером. За случившееся перед женщиной извинился лишь охранник медучреждения.

Выбор редакции

Loading...