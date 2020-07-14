СК начал проверку из-за санитара, обматерившего и попытавшегося задушить жену пациента

— У входа в местную больницу санитар выражался нецензурной бранью в адрес пациента, которому была необходима медицинская помощь в связи с переломом пятки, после чего санитар причинил телесные повреждения супруге пациента , — заявил представитель ведомства.

По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение. В беседе с Лайфом супруга пострадавшего Эльвира рассказала, что к врачу её муж смог попасть лишь поздно вечером. За случившееся перед женщиной извинился лишь охранник медучреждения.