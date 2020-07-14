Папа попросил "не позорить". Московский подросток, который три недели искал отца-банкира, вернулся домой

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В Москве 14-летний Кирилл Воронин вернулся домой после того, как три недели назад ушёл, чтобы найти отца — бывшего банкира. Лично встретиться с мужчиной ему не удалось, однако тот связался с парнем и попросил его не позорить, после чего перестал отвечать на звонки.

— Мне папа написал, попросил его не позорить и так далее. Вчера написал, — рассказал Кирилл.

Поиски мужчины подросток организовал из-за того, что его маме нужна операция. У женщины тяжёлое гинекологическое заболевание, она страдает от постоянных кровотечений, почти всё время проводит в больнице и не может работать. Операция стоит порядка 240 тысяч, что семье Ворониных не по карману.