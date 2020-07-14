Клинцевич — о запрещающем отчуждение территории РФ законопроекте: Это основная скрепа

Законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности сохранит целостность российских земель. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член Совета Федерации Франц Клинцевич.

— Это основная скрепа, и с него сегодня Госдума начала свой законодательный очень нужный марафон, — подчеркнул сенатор.

По его словам, после принятия закона всех, кто будет оспаривать принадлежность российских территорий, ждёт штраф и уголовный срок.

— После принятия этого закона прекратятся всякие разговоры про Калининград, Псков, Курилы и тем более Крым. А если кто будет разговаривать так, как до сих пор это делается и спонсируется разными странами и организациями из-за рубежа, будет уголовный срок и достаточно серьёзный, — заметил Клинцевич.

По его мнению, данная инициатива определяет будущее страны и следующих поколений. Она станет гарантией того, что никто "не посмеет злоупотребить той вседозволенностью, которая была навязана в начале 90-х под видом демократии". Клинцевич считает, что в те годы были "заложены мины замедленного действия", которые теперь пытаются привести в действие, чтобы "разорвать" страну.