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Фигурантам дела "Нового величия" продлили меру пресечения

Четверо обвиняемых остаются заключёнными под стражу.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Люблинский суд Москвы принял решение продлить до 17 августа фигурантам дела "Нового величия" срок содержания под стражей и домашним арестом. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из здания суда.

Выслушав мнения сторон, суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Вячеславу Крюкову, Руслану Костыленкову, — сообщила судья.

Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин при этом остаются под домашним арестом. Стоит отметить, что гособвинение просило для обвиняемых продления меры пресечения на три месяца.

Адвокаты, в свою очередь, надеялись на более мягкое решение суда. Так, юрист, представляющий интересы Полетаева, просил перевести своего подзащитного под домашний арест. А адвокат Павликовой выступал за изменение меры пресечения девушки на подписку о невыезде.

Напомним, в мае 2018 года по решению Дорогомиловского суда Москвы под стражу были заключены активисты движения "Новое величие" по подозрению в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путём госпереворота. Им грозит до 10 лет лишения свободы. В феврале прошлого года фигурантам дела предъявили обвинение в окончательной редакции — "Создание и участие в экстремистском сообществе".

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