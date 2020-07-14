Фигурантам дела "Нового величия" продлили меру пресечения

Люблинский суд Москвы принял решение продлить до 17 августа фигурантам дела "Нового величия" срок содержания под стражей и домашним арестом. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из здания суда.

— Выслушав мнения сторон, суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Вячеславу Крюкову, Руслану Костыленкову, — сообщила судья.

Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин при этом остаются под домашним арестом. Стоит отметить, что гособвинение просило для обвиняемых продления меры пресечения на три месяца.

Адвокаты, в свою очередь, надеялись на более мягкое решение суда. Так, юрист, представляющий интересы Полетаева, просил перевести своего подзащитного под домашний арест. А адвокат Павликовой выступал за изменение меры пресечения девушки на подписку о невыезде.