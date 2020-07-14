Сбербанк отстранил двух сотрудников на фоне обвинений в домогательствах

На время проведения служебной проверки Сбербанк отстранил двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании. В заявлении говорится, что Сбербанк относится к данным обвинениям "очень серьёзно", а коллектив заинтересован "в установлении объективной оценки произошедшего". В релизе, в частности, приводятся имена фигурантов скандала — это сотрудник ПАО "Сбербанк" Сергей Миненко и сотрудник дочерней компании ООО "С-Маркетинг" Руслан Гафаров.
— 13 июля, сразу после выхода публикаций, службой внутренней безопасности ПАО "Сбербанк" была инициирована внутренняя проверка. На время проведения проверки оба сотрудника отстранены от исполнения своих обязанностей, — сообщает пресс-служба Сбербанка.
Напомним, что обвинения в харассменте в отношении Миненко и Гафарова прозвучали накануне в Twitter. В треде отметилось сразу несколько возможных пострадавших, которые в красках рассказали о непристойных сообщениях, которые они получали от фигурантов скандала. Нашлись и те, кто вспомнил, как Сергей Миненко и Руслан Гафаров в пьяном виде приставали к своим знакомым на вечеринках, а одна из девушек написала, что Гафаров её изнасиловал, и даже похвалила его "за смелость" объясниться с ней и принести извинения.
Кроме того, обвинения прозвучали в адрес шеф-редактора "МБХ Медиа" Сергея Простакова. Так, четыре девушки заявили о том, что он их трогал или приставал к ним на работе или на вечеринках, а в одной из публикаций даже сказано, что Простаков якобы присутствовал при групповом изнасиловании в своей квартире. Сам Простаков уже принёс извинения и сообщил, что покидает свою должность. Объясняться пришлось и журналисту "Дождя" Павлу Лобкову, в адрес которого прозвучали обвинения от юноши, корреспондента "МБХ Медиа" Александра Скрыльникова. Он рассказал, как Лобков во время стажировки пытался его целовать, приглашал домой и ставил под сомнение его ориентацию.
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