Эффект Вайнштейна и даже жёстче. Как харассмент в России докатился до тех, кто с ним воевал?

Сразу два скандала с обвинениями в домогательствах произошли с журналистом "Дождя" Павлом Лобковым и шеф-редактором "МБХ медиа" Сергеем Простаковым. Последний извинился и подал в отставку.

Непривычное для русского уха слово "харассмент", которое по всему миру было связано изначально с американским кинопродюсером Харви Вайнштейном, до России дошло со скандалом вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого. И главными самоотверженными борцами за женскую правду стали прежде всего журналисты либеральных СМИ.

Слуцкий VS Рустамова, Жук, Каримова, Котрикадзе

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В феврале 2018-го корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, бывший корреспондент "Коммерсанта" Анастасия Каримова и журналистка RTVi Екатерина Котрикадзе через телеканал "Дождь" обвинили депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах во время работы девушек в журналистском пуле Госдумы.

Тогда сам депутат назвал себя громко — "русский Вайнштейн", а заявления девушек — "заказухой". На сторону Слуцкого встал "женский клуб" нижней палаты парламента и сам спикер Вячеслав Володин. Сразу несколько ведущих российских СМИ объявили народному избраннику бойкот. Ситуацию обсудили на Комиссии по этике, но осуждать Слуцкого не стали. 8 марта депутат извинился, не называя конкретных фамилий, на своей странице в "Фейсбуке".

Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу Леонид Слуцкий Депутат Государственной думы РФ

Иван Колпаков VS жена сотрудника редакции "Медузы"

Фото © Facebook / Иван Колпаков

После истории со Слуцким случаи о домогательствах в журналистской среде посыпались как из рога изобилия. Особенно интересно, что следующий скандал произошёл в одном из изданий, которое объявило бойкот Слуцкому и жёстко его критиковало за приставания к журналисткам. Главного редактора "Медузы" Ивана Колпакова обвинили в домогательствах к жене одного из сотрудников издания. Якобы тот на одном из корпоративов прикоснулся к ягодице девушки.

Примерно в четыре утра главный редактор Иван Колпаков, который был сильно пьян, прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников "Медузы" и сказал: "Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет", после чего ушёл. Об этих событиях мы знаем со слов девушки (она решила сохранить анонимность). У нас нет поводов ей не доверять. Иван не помнит, что именно произошло, но признаёт, что такое могло случиться Официальное заявление редакции "Медуза"

Именно после этого заявления Иван Колпаков был показательно отстранён. Правда, когда шумиха поутихла, через несколько месяцев он вернулся к своим обязанностям и продолжает их выполнять до сих пор.

Журналист "Радио Свобода" VS журналист "Радио Свобода"

Журналист "Радио Свобода" Антон Порваткин из Саратова пожаловался на сексуальные домогательства со стороны коллеги Нины Давлетзяновой. Девушка трудилась в этом СМИ с 2015 года. Рассказывала про всякие громкие темы, но внезапно место работы пришлось резко сменить. А всё из-за обвинений 25-летнего коллеги. Давлетзянову тогда уволили по американскому законодательству о домогательствах, когда Антон сообщил в головной офис редакции в США, что девушка якобы вожделела его при совместном походе до метро.

Алексей Венедиктов VS экс-пресс-секретарь Навального

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В мае 2020-го ещё один скандал в либеральных СМИ. Под удар попадает главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В сексуальных домогательствах его обвиняет бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута. По словам девушки, это произошло в 2012 году после совместного корпоратива с другими журналистками "Эха". Венедиктов якобы начал приставать к ней в машине и продолжил, когда они приехали к её дому. О домогательствах со стороны Венедиктова "Русской службе Би-би-си" кроме Ведуты рассказала ещё одна девушка на условиях анонимности. Сам главред "Эха" эти обвинения поддержал, потому что это "правильно и модно".

Я понимаю, что, только разогнавшись и ударившись головой о стену, рискуя своей собственной репутацией, можно эту тему продвигать. Поэтому, несмотря на всю неприятность формы и описания этого инцидента, <...> я считаю, что это полезно для темы и страны Алексей Венедиктов Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы"

Сергей Простаков vs анонимные источники

Кадр из видео YouTube / "МБХ медиа"

И вот эхо харассмента докатилось и до сегодняшнего дня. В "Твиттере" появились сообщения о домогательствах со стороны шеф-редактора ещё одного оппозиционного издания "МБХ медиа" Сергея Простакова.

Есть одна мерзкая история, связанная с тусовочкой. Лет пять назад была такая шутка у мальчишек, про «бабу из твиттера». Она напилась на вписке у Простакова, и ее изнасиловали несколько человек. В этом немного поучаствовал Золотов, Простаков сидел рядом на подоконнике и дрочил. — Внутренняя эмиграция (@oh_nicky_nicole) July 13, 2020

Это про шеф-редактора МБХ медиа @prosto_takov. Есть и другие истории, их пока боятся рассказывать по понятным причинам pic.twitter.com/9dtHnLzJyH — Валя (@valya_de) July 13, 2020

Недолго думая, Сергей Простаков тут же делает заявление о том, что что-то признаёт, а что-то не очень помнит, и слагает полномочия шеф-редактора оппозиционного издания.

Что происходило в тот злополучный вечер у меня в квартире? С какого-то момента я этого абсолютно не помню. Посетители моих вечеринок знают мою привычку не пить до полуночи, так как я должен контролировать всё происходящее в маленькой двухкомнатной хрущёвке. Когда большая часть гостей уходит, я сажусь на кухне и начинаю выпивать. Тот вечер не был исключением. Понимаю, как это звучит, но я не помню ту ночь. Возможно, я не увидел чего-то, что должен был увидеть. Возможно, что-то воспринял не так, как был должен. Я не помню. Алкоголь не является оправданием и служит плохим объяснением. Мне очень стыдно за это. И я приношу извинения всем, кто во мне разочаровался. Всем, кого эта история прямо или косвенно задела Сергей Простаков Шеф-редактор "МБХ медиа"

Павел Лобков vs журналист "МБХ медиа"

Сразу после твитов о том, что шеф-редактор "МБХ медиа" чуть ли не за оргиями довольно наблюдал, один из его подопечных Александр Скрыльников в том же "Твиттере" обвинил другого журналиста, Павла Лобкова из "Дождя", в том, что он до него домогался в период стажировки.

© twitter.com / саша сырников

Судя по твитам Скрыльникова, именно из-за Лобкова он и прервал свою стажировку. Павел Лобков на разгоревшуюся в "Твиттере" под ночь дискуссию ответил на следующий день в своём фейсбуке, где назвал подобное своё поведение вполне нормальным, но извинился.