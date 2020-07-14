Российские истребители вылетали на перехват самолётов-разведчиков США и Норвегии

Российские истребители были подняты в воздух для перехвата самолётов-разведчиков Норвегии и США в небе над Баренцевым и Чёрным морями. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Над Баренцевым морем находился разведывательный самолёт Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, а над Чёрным — разведывательные самолёты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США и американский беспилотник MQ-9А "Рипер".
Для идентификации и перехвата целей в воздух поднялись истребители из состава дежурных по ПВО Северного флота и Южного военного округа. Они сопроводили воздушные суда на безопасном расстоянии.
Напомним, буквально несколько дней назад российские истребители уже вылетали на перехват американского самолёта-разведчика. Они поднимались в воздух для сопровождения незваного гостя из США над Японским морем.
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