Российские истребители вылетали на перехват самолётов-разведчиков США и Норвегии

Российские истребители были подняты в воздух для перехвата самолётов-разведчиков Норвегии и США в небе над Баренцевым и Чёрным морями. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Над Баренцевым морем находился разведывательный самолёт Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, а над Чёрным — разведывательные самолёты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США и американский беспилотник MQ-9А "Рипер".

Для идентификации и перехвата целей в воздух поднялись истребители из состава дежурных по ПВО Северного флота и Южного военного округа. Они сопроводили воздушные суда на безопасном расстоянии.