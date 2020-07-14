Адвокат Захарова ответил на слова защитника Ефремова, назвавшего фейком кадры с попыткой откупиться

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, Александр Добровинский в беседе с Лайфом подтвердил, что получил кадры, как пьяный артист сразу после аварии пытался откупиться.
— Сегодня мы приступили к изучению материалов дела, полученных 11 июля в порядке 216-й статьи УПК РФ, которые включают в себя видеоматериалы и пять томов дела. Действительно, наряду с другими видеоматериалами, нами были обнаружены фрагменты, показанные вчера в эфире программы "60 минут", — сообщил Добровинский.
Напомним, ранее ведущая Ольга Скабеева показала кадры, судя по которым актёр Михаил Ефремов сразу после ДТП предлагает взятку полицейскому. Говорящего не видно, однако голос похож на голос артиста.
ДТП в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.