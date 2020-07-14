Адвокат Захарова ответил на слова защитника Ефремова, назвавшего фейком кадры с попыткой откупиться

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, Александр Добровинский в беседе с Лайфом подтвердил, что получил кадры, как пьяный артист сразу после аварии пытался откупиться.

— Сегодня мы приступили к изучению материалов дела, полученных 11 июля в порядке 216-й статьи УПК РФ, которые включают в себя видеоматериалы и пять томов дела. Действительно, наряду с другими видеоматериалами, нами были обнаружены фрагменты, показанные вчера в эфире программы "60 минут", — сообщил Добровинский.

Напомним, ранее ведущая Ольга Скабеева показала кадры, судя по которым актёр Михаил Ефремов сразу после ДТП предлагает взятку полицейскому. Говорящего не видно, однако голос похож на голос артиста.