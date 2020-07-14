Адвокат Ефремова назвал фейком кадры с попыткой актёра откупиться сразу после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, Эльман Пашаев назвал фейком видео, на котором актёр сразу после аварии предлагает взятку полицейскому. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Это фейк. Давным-давно были бы материалы уголовного дела, если бы соответствовало действительности, давно бы возбудили [дело]. Вы же знаете, как техника развита, моим голосом можно говорить всё что угодно, а видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж, — сказал правозащитник.

Напомним, ранее ведущая Ольга Скабеева показала кадры, судя по которым актёр Михаил Ефремов сразу после ДТП предлагает взятку полицейскому. Говорящего не видно, однако голос похож на голос актёра.