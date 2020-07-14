В США провели первую за 17 лет казнь федерального заключённого

В США казнили первого за 17 лет заключённого, находящегося под федеральной юрисдикцией. Об этом сообщает AP.

Стоит отметить, что Верховный суд США перед этим постановил, что казни в федеральных тюрьмах могут быть исполнены, и отменил задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.

Казнённым стал 47-летний Дэниел Льюис Ли, которого в 1999 году признали виновным в убийстве торговца оружием и членов его семьи, включая восьмилетнюю девочку. Мужчина являлся членом расистской группировки. Приговор был приведён в исполнение с помощью смертельной инъекции.

Перед смертью Ли ещё раз заявил о своей невиновности.