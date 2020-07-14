Правозащитница — о скандале с харассментом: Я не верю в раскаяние виновных

Правозащитница, журналистка и феминистка Наталья Биттен отметила, что женщины достаточно часто страдают от домогательств и харассмента и именно в соцсетях пострадавшие могут поделиться своими историями. Биттен подчеркнула, что не верит в раскаяние мужчин, которые совершали насилие в отношении женщин.

— Я думаю, что таких случаев значительно больше, просто сейчас мы узнали ещё о некоем сегменте. Мы понимаем, что в медиасреде это тоже отнюдь не первый такой инцидент, мы помним про Колпакова (главный редактор издания "Медуза". — Прим. Лайфа). Я предполагаю с достаточной долей уверенности, что это не первый и, к сожалению, не последний случай. Потому что сексуальное насилие и домогательство носят масштабы пандемии, — сказала Лайфу Биттен.

Она также добавила, что обращаться к правоохранителям или нет — это личный выбор пострадавшей, так как это достаточно сложный процесс, в том числе из-за сбора доказательств. Правозащитница заявила, что не верит словам мужчин, которые признаются в том, что осознали свою вину в совершённом насилии по отношению к женщинам. По словам Биттен, это всего лишь "политический манёвр".

— Я не верю никаким словам мужчин, которые рассказывают, что не знали, насколько плохо они поступают, когда домогались своих подчинённых, коллег и так далее... Сейчас он повинился, а потом так или иначе он вернётся на свою должность, ну либо жить он будет не хуже, чем он жил прежде. Я не верю в то, что мужчины не знают, что делают, когда домогаются и насилуют. И я не верю в их раскаяние, — добавила журналистка.

Напомним, ранее в "Твиттере" стихийно разразилась кампания публичных признаний женщин в том, что они стали жертвами насилия со стороны мужчин. В домогательствах и харассменте обвинили в том числе и сотрудников Сбербанка Руслана Гафарова и Сергея Миненко, а также журналиста и телеведущего Павла Лобкова.