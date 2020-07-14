Переход школ Петербурга на пятидневку назвали административным вопросом

Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что изменение режима работы школ, в частности, их переход на пятидневку, является вопросом административного уровня.
— Я этим вопросом действительно занимаюсь, но это не предмет федерального или регионального законодательства. Это абсолютно административный вопрос, — приводит слова депутата газета "Петербургский дневник".
Боярский пояснил, что соответствующая инициатива появилась в процессе общения с подписчиками в Instagram, где его поддержали многие пользователи из Санкт-Петербурга. Он также отметил, что в вопросе уже появились "определённые подвижки", но не стал вдаваться в подробности.
В свою очередь, сопредседатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов отметил, что в переводе на пятидневку школ Северной столицы есть сложности. Так, например, в одиннадцатых классах очень сложно сократить количество учебных дней. Он пояснил, что это в том числе упирается в составление расписания по нормам СанПиН.
Рамки существующих нормативов и целей, которые ставят перед собой школы, не вмещаются в режим пятидневной недели, отметил Богданов. Хотя, по его словам, многие директора учебных заведений выступают за то, что дети сильно перегружены. Он также отметил, что этим вопросом должна заняться Российская академия образования.