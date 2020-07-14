Переход школ Петербурга на пятидневку назвали административным вопросом

Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что изменение режима работы школ, в частности, их переход на пятидневку, является вопросом административного уровня.

— Я этим вопросом действительно занимаюсь, но это не предмет федерального или регионального законодательства. Это абсолютно административный вопрос, — приводит слова депутата газета "Петербургский дневник".

Боярский пояснил, что соответствующая инициатива появилась в процессе общения с подписчиками в Instagram, где его поддержали многие пользователи из Санкт-Петербурга. Он также отметил, что в вопросе уже появились "определённые подвижки", но не стал вдаваться в подробности.

В свою очередь, сопредседатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов отметил, что в переводе на пятидневку школ Северной столицы есть сложности. Так, например, в одиннадцатых классах очень сложно сократить количество учебных дней. Он пояснил, что это в том числе упирается в составление расписания по нормам СанПиН.