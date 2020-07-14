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Главный начальник отдела котоновостей. Хвостатый "инспектор" с Крымского моста станет журналистом

Мостик пообещал, что мимо него не пробежит ни одна новость.

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Фото © Instagram / cat_the_most

Один из главных символов Крымского моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик, накануне сообщивший о смене профессии, решил связать судьбу с журналистикой. Об этом он рассказал в посте в "Инстаграме".

По словам Мостика, он переезжает в симферопольскую редакцию РИА "Новости".

Ни одна новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом. Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей, — поделился Мостик.

Напомним, бело-рыжий кот по кличке Мостик давно стал неофициальным символом и главным "куратором" строительства Крымского моста. Именно ему отвели символическую роль проинспектировать готовность моста перед приездом российского лидера Владимира Путина. Позднее Мостик вошёл в топ-3 самых популярных кошек в СМИ.

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