Главный начальник отдела котоновостей. Хвостатый "инспектор" с Крымского моста станет журналистом

Один из главных символов Крымского моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик, накануне сообщивший о смене профессии, решил связать судьбу с журналистикой. Об этом он рассказал в посте в "Инстаграме".
По словам Мостика, он переезжает в симферопольскую редакцию РИА "Новости".
— Ни одна новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом. Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей, — поделился Мостик.
Напомним, бело-рыжий кот по кличке Мостик давно стал неофициальным символом и главным "куратором" строительства Крымского моста. Именно ему отвели символическую роль проинспектировать готовность моста перед приездом российского лидера Владимира Путина. Позднее Мостик вошёл в топ-3 самых популярных кошек в СМИ.