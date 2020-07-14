Главный начальник отдела котоновостей. Хвостатый "инспектор" с Крымского моста станет журналистом

Один из главных символов Крымского моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик, накануне сообщивший о смене профессии, решил связать судьбу с журналистикой. Об этом он рассказал в посте в "Инстаграме".

По словам Мостика, он переезжает в симферопольскую редакцию РИА "Новости".

— Ни одна новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом. Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей, — поделился Мостик.