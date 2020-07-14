Баку и Ереван сообщили о гибели военных при взаимном обстреле приграничных областей

При взаимном обстреле опорных пунктов азербайджанскими и армянскими военнослужащими погибло четыре человека. Об этом сообщили официальные представители Баку и Еревана.

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев уточнил, что страна потеряла генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзаева.

— К сожалению, бои не бывают без потерь. От имени руководства Министерства обороны выражаю соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. Заверяю вас, кровь наших шахидов (люди, погибшие в ходе борьбы за независимость страны. — Прим. Лайфа) и раненых не останется неотмщённой, — приводит его слова РБК.

Не обошлось без потерь и в Армении. Пресс-секретарь Министерства обороны страны Шушан Степанян сообщила, что в результате инцидента погибло два офицера.

— Смертельные ранения получили майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян, — написала она в "Фейсбуке".

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась в воскресенье, 14 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. В Кремле отреагировали на происходящее и призвали стороны к сдержанности.