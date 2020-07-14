Следователи заподозрили Абызова ещё в нескольких преступлениях

Следственный комитет РФ выяснил, что бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов причастен ещё к нескольким преступлениям — отмыванию денег и коммерческому подкупу. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Кроме того, следователи установили новых соучастников деятельности Абызова, среди которых бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова и директор ООО "Ру-Ком" Олег Серебренников.

Как стало известно в 2014 году, Абызов и его подельники похитили четыре миллиарда рублей компаний СИБЭКО и РЭС, которые вывели из России и поместили в банки Кипра. После этого средства конвертировали в доллары.

А в 2017 году экс-министр Открытого правительства РФ фактически владел контрольным пакетом акций Сибирской энергетической компании. Когда он захотел их продать, то передал в качестве коммерческого подкупа 78 миллионов рублей топ-менеджерам компании Власову, Балан и Роженковой, которые теперь числятся как соучастники Абызова. Они в свою очередь скрытно передали потенциальному покупателю акций информацию о деятельности СИБЭКО, в том числе финансового характера.

Сейчас проводятся следственные действия с фигурантами уголовного дела.