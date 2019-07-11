Сумма арестованных активов экс-министра Абызова превысила 20 млрд

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Деятельность более 20 компаний, владельцем которых является Абызов, приостановлена из-за ареста активов.

Суды Москвы арестовали имущество и денежные средства бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова на сумму более 20,69 миллиарда рублей. Об этом заявил адвокат Сергей Дрозда, чьи слова приводит ТАСС.

Уже арестовано имущество и денежные средства на сумму, в разы превышающую ущерб, всего на 20 млрд 629 млн рублей, — сказал юрист.

Из-за ареста счетов блокирована деятельность более 20 компаний, принадлежащих экс-министру. Напомним, Абызов обвиняется по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества.

Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал €122 млн на счетах экс-министра.

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