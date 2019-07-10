Суд арестовал почти €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал 121,7 миллиона евро на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

— 4 июля Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на средства обвиняемого ... в сумме €121,7 млн, находящиеся на счетах в банке, — пояснила агентству представитель суда.

По словам Царевой, постановление пока не обжаловано. По текущему курсу сумма этих средств составляет около 8,7 миллиарда рублей.

Напомним, Михаил Абызов обвиняется по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества.

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