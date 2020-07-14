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Disneyland в Гонконге вновь закроют из-за коронавируса

В городе выявлено более 50 новых случаев заражения инфекцией.

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Фото © Pixabay

Медиаконгломерат The Walt Disney Company принял решение о временном закрытии тематического парка Disneyland в Гонконге. Причиной стал рост числа случаев заражения коронавирусом, передаёт Reuters.

В соответствии с требованиями правительства и органов здравоохранения в связи с усилиями по профилактике, проводимыми в Гонконге, гонконгский Disneyland будет временно закрыт с 15 июля, — сказано в заявлении пресс-секретаря компании.

Как уточняется, близлежащие отели останутся открытыми. В них приняты усиленные меры по охране здоровья.

13 июля в Гонконге было зарегистрировано 52 новых случая заражения CoViD-19, в 41-м из них речь шла о локальной передаче инфекции.

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