Disneyland в Гонконге вновь закроют из-за коронавируса

Медиаконгломерат The Walt Disney Company принял решение о временном закрытии тематического парка Disneyland в Гонконге. Причиной стал рост числа случаев заражения коронавирусом, передаёт Reuters.

— В соответствии с требованиями правительства и органов здравоохранения в связи с усилиями по профилактике, проводимыми в Гонконге, гонконгский Disneyland будет временно закрыт с 15 июля, — сказано в заявлении пресс-секретаря компании.

Как уточняется, близлежащие отели останутся открытыми. В них приняты усиленные меры по охране здоровья.