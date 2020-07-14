Сбербанк проводит проверку после сообщений о домогательствах сотрудников

Сбербанк прокомментировал появившиеся в "Твиттере" сообщения о домогательствах со стороны сотрудников компании. По факту данной информации проводится внутренняя проверка.
— В контексте этих сообщений Сбербанк упоминался как работодатель, и, разумеется, мы сразу обратили на это внимание. Мы категорически не приемлем насилия в любой форме и в адрес кого бы то ни было, и в настоящее время по данной информации проводится внутренняя проверка, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в "Твиттере" стихийно разразилась кампания публичных признаний женщин в том, что они стали жертвами насилия со стороны мужчин. В домогательствах и харассменте обвинили в том числе и сотрудников Сбербанка Руслана Гафарова и Сергея Миненко.