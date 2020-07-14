Сёмин призвал Кикнадзе уйти в отставку из-за показанного фанатам среднего пальца. Фарфан лайкнул это

— Обращаюсь к Василию Кикнадзе. После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика "Локомотива", факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причём сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров, — отметил Юрий Павлович. — Если Вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример Вы таким жестом подаёте детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?
Также он попросил перед уходом сделать доброе дело и передать все обещанные ему бонусы за согласие быть почётным главным тренером "Локомотива" семье умершего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Интересно, что этот пост лайкнул игрок "Локомотива" Джефферсон Фарфан.
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