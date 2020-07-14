АСА 106: Фролов победил Магомедова, а Кошкин взял верх над Алибековым

Главным событием шоу АСА 106 стал рейтинговый поединок в среднем весе между пятым номером организации, непобеждённым Ибрагимом Магомедовым и экс-чемпионом М-1 Артёмом Фроловым. Для дагестанского бойца поединок с топовым краснодарцем был шансом заявить о себе во всеуслышание и возможностью максимально приблизиться к титульному поединку. Что касается Фролова, то, учитывая его статус и имя, он без пяти минут кандидат на встречу с чемпионом, но прежде ему нужно провести как можно больше победных боёв, тем самым закрыв досадное поражение во встрече с Магомедом Исмаиловым.

Как и ожидалось, Артём уверенно начал бой, контролируя его ход от первой до последней минуты. Было заметно волнение в действиях Ибрагима, впервые столкнувшегося в своей профессиональной карьере с противником такого уровня. Не сказать, что краснодарец оказался на голову сильнее оппонента, но Фролов сделал в клетке ровно столько, сколько понадобилось для победы. Работа первым номером, постоянный прессинг и навязывание своей игры предрешили исход боя. Артём одержал уверенную победу по очкам и ворвался в топ-3 среднего веса АСА. Наверняка уже следующее выступление южанина станет претендентским.

В ко-мейн-ивенте зрителям, смотревшим турнир по системе PPV, было предложено сибирско-кавказское противостояние в лице Андрея Кошкина и Магомедсайгида Алибекова соответственно. Изначально соперником экс-чемпиона организации Fight Nights Global должен был стать другой обладатель пояса в этом же промоушене Георгий Кичигин, но у выступающего под флагом Казахстана Рыцаря накануне ивента был диагностирован коронавирус. Болезнь Кичигана вынудила матчмейкеров АСА перетасовать состав участников и выпустить в клетку против Алибекова Андрея Кошкина.

Сложно сказать, каким был изначально геймплан у Магомедсайгида, но в поединке с Андреем он явно не сработал. Дагестанский боец явно оказался не в своей тарелке в весовой категории до 77 кг. Он казался тяжёлым, медлительным. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что базовый борец фактически не предпринимал попыток перевести противника в партер, тем самым выступая на сильной стороне оппонента. Андрей уверенно перебивал кавказского бойца в стойке, одержав единогласную победу судейским решением.

Ещё один экс-чемпион промоушена Fight Nights Global в полулёгком весе Александр Матмуратов не смог порадовать своих поклонников, уступив по очкам многообещающему проспекту из Кабардино-Балкарии Биберту Туменову.

Данный бой стал настоящим украшением турнира и, безусловно, лучшим боем вечера. На протяжении 15 минут схватки базовый каратист и базовый боксёр демонстрировали все прелести ударной техники, идя, так сказать, в лобовую атаку. Туменов смог выбрать правильную тактику, работая исключительно первым номером. Постоянный прессинг лишил чемпиона мира по карате простора для фирменных ударов ногами, вынудив играть по правилам чемпиона мира по боксу. Биберт наскоками разбивал лицо и корпус Матмуратова серийными ударами, но падать Александр даже и не думал. Рассчитывать на большее, увы для своих фанатов, сибиряк не мог, но этот бой — безусловно, прекрасный опыт для экс-чемпиона FNG.

Следующая остановка Absolute Championship Akhmat — турнир 24 июля в Сочи, который возглавит эпохальное противостояние между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

Результаты турнира

АСА 106

До 83,9 кг: Артём Фролов победил Ибрагима Магомедова единогласным решением судей.

До 77,1 кг: Андрей Кошкин победил Магомедсайгида Алибекова единогласным решением судей.

До 83,9 кг: Арби Агуев победил Евгения Беляева единогласным решением судей.

До 83,9 кг: Алексей Ефремов победил Вячеслава Бабкина техническим нокаутом. Бабкин не смог продолжить бой из-за травмы колена (первый раунд, 0:42).

До 83,9 кг: Виталий Немчинов победил Байсангура Вахитова решением судей.

До 61,2 кг: Бехруз Зухуров победил Ивана Жвирблю техническим нокаутом (второй раунд, 4:03).

До 70,3 кг: Егор Голубцов победил Романа Авдала удушающим приёмом (второй раунд, 3:40).

До 93,0 кг: Григор Матевосян победил Василия Бабича единогласным решением судей.