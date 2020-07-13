"Ненормальная" РПЛ, рекорд Месси и спаситель Роналду. Обзор футбольного евротура

Россия. "Локо" теряет Лигу чемпионов, "Ростов" выходит в еврокубки

Московский "Локомотив" рискует потерять место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Железнодорожники не могут выиграть уже четыре матча подряд, в игре с "Уфой" не помог даже гол Джефферсона Фарфана, который вернулся на поле после годичного отсутствия.

Такая ситуация, конечно, разочаровывает болельщиков и провоцирует новые разборки с руководством клуба.

Проблемами "Локо" активно пользуются ЦСКА и "Краснодар". У армейцев расчехлил пушку Фёдор Чалов, отличившись голом уже в третьем матче подряд. Хоть в игре с "Рубином" это и не принесло победы (1:1), но следующий матч у ЦСКА как раз с "Локомотивом", так что там будет отличный шанс очно решить, кто больше достоин играть в ЛЧ.

Со счетов нельзя сбрасывать и краснодарских "быков", которые из-за коронавируса оказались в роли догоняющих. У клуба Сергея Галицкого есть матч в запасе, и если "Краснодар" его выиграет, то уже догонит "Локо". C "Уралом" "быки" разобрались сверхуверенно.

А вот "Ростов, ещё недавно находившийся в тройке лучших команд России, потерял все шансы на ЛЧ. Команда Карпина обеспечила себе место в еврокубках, но главный тренер явно ждал большего. После игры с "Оренбургом" (0:0) он устроил публичный разнос боссам РПЛ за организацию игр, из-за которой ростовчане вынуждены были провести тот самый матч с "Сочи" юношеским составом.

Процитирую Бышовца: "Нет предела человеческой мерзости". Раньше был Росгосстрах — чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор — чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире Валерий Карпин Главный тренер "Ростова"

Италия. Роналду повозили по газону, "Милан" снова ограбил конкурента

В ключевом матче итальянского тура "Ювентус" встречался с "Аталантой". Бергамаски устроили чемпионам настоящую встряску, возя их по газону большую часть матча. Чёрно-синие забили два гола (один — на счету украинца Руслана Малиновского), но победить им было не суждено. "Ювентус" заработал два пенальти, и оба одиннадцатиметровых удара уверенно реализовал Криштиану Роналду — 2:2.

Другой топ-матч уик-энда закончился с таким же счётом. "Наполи" и "Милан" забили друг другу по два раза. И снова всё решил пенальти, который россонери реализовали на 73-й минуте игры, снова отобрав очки у команды, стоящей выше в турнирной таблице. Однако, если Златан и компания хотят играть в еврокубках в следующем сезоне, в концовке им нужно поднажать, пока — только седьмое место.

Испания. "Барселона" отчаянно гонится за "Реалом"

— "Барса" делает всё возможное, но "Реал" выигрывает все матчи, — слова главного тренера "Барселоны" после матча с "Вальядолидом" идеально характеризуют чемпионскую гонку в Испании. Каталонцы пусть и с трудом, но всё же выиграли очередной матч. Не обошлось без нового достижения Месси: сам он не забил, зато отдал 20-й голевой пас в чемпионате. Теперь у него 20 голов и 20 голевых передач — такое в XXI веке удавалось сделать только легенде "Арсенала" Тьерри Анри.

Однако в этом матче "Барса" потеряла Антуана Гризманна, который получил травму и не поможет команде в оставшихся матчах. А их, несомненно, нужно выигрывать, чтобы надеяться на титул. И ждать ошибки "Реала", который сегодня сыграет с "Гранадой". В случае победы "сливочным" до чемпионства останется сделать всего один шаг.

А пока испанские гранды выясняют, кто из них сильнее, "Кадис" из одноимённого городка радуется возвращению в Ла Лигу. Скромная команда 14 лет не играла в высшем дивизионе и вот наконец сумела оформить повышение в классе, причём досрочно.

💛💙 ¡A PRIMERA OÉ! pic.twitter.com/pG99rnWZor — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 12, 2020

Англия. Жёсткая битва за Лигу чемпионов

В АПЛ всё понятно только на самой вершине: "Ливерпуль" — первый, "Ман Сити" — второй. А вот дальше — сплошная интрига. "Челси" и "Лестер" синхронно были разгромлены своими соперниками, что открыло дорогу для "Манчестер Юнайтед". Команда Сульшера, которую многие давно похоронили, во второй части сезона преобразилась и набрала мощнейший победный ход. Если сегодня "красные дьяволы" разделаются с "Саутгемптоном", то вырвутся уже на третье место!