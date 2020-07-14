На стройке в Северном Чертанове рабочие устроили массовую драку — видео

Инцидент произошёл на Балаклавском проспекте. В столичном главке МВД РФ Лайфу рассказали, что сообщение о драке поступило в 10:30. Выяснилось, что изначально конфликт вспыхнул между двумя гражданами. Один из них пострадал и обратился за помощью к медикам. Что стало причиной ссоры, не уточняется.