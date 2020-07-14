Стало известно, какие страны и на каких условиях уже готовы принять россиян

Турция, ОАЭ, Хорватия, Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Египет и Мальдивы уже готовы принять россиян. Об условиях для прибывающих в эти страны туристов рассказывает "Вестник АТОР".

По прилёте в Турцию граждан РФ ожидает выборочный тест на коронавирус, на Кубе проверка в аэропорту на заболевание обязательна и при этом бесплатна. Для того чтобы отдохнуть в Эмиратах или Хорватии, туристам следует предоставить справку об отрицательном результате на CoViD-19, сделанную до прилёта максимум за 96 и 48 часов соответственно.

В Египте, Доминикане и на Мальдивах гражданам России по прибытии измерят температуру тела, а в Мексике надо будет всего лишь заполнить форму-опросник.