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Стало известно, какие страны и на каких условиях уже готовы принять россиян

В нескольких из них туристам сделают тест на коронавирус прямо в аэропорту.

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Фото © Pixabay

Турция, ОАЭ, Хорватия, Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Египет и Мальдивы уже готовы принять россиян. Об условиях для прибывающих в эти страны туристов рассказывает "Вестник АТОР".

По прилёте в Турцию граждан РФ ожидает выборочный тест на коронавирус, на Кубе проверка в аэропорту на заболевание обязательна и при этом бесплатна. Для того чтобы отдохнуть в Эмиратах или Хорватии, туристам следует предоставить справку об отрицательном результате на CoViD-19, сделанную до прилёта максимум за 96 и 48 часов соответственно.

В Египте, Доминикане и на Мальдивах гражданам России по прибытии измерят температуру тела, а в Мексике надо будет всего лишь заполнить форму-опросник.

Напомним, ранее в Кремле затруднились спрогнозировать сроки открытия международного авиасообщения. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация с распространением коронавируса за рубежом меняется каждый день.

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