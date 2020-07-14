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Лукашенко и ещё четырёх человек зарегистрировали кандидатами в президенты Белоруссии

Кроме действующего лидера за пост главы государства на выборах поборются ещё четыре кандидата.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала кандидатов в президенты республики, в числе которых действующий глава государства Александр Лукашенко. Заседание ЦИК транслировалось на сайте комиссии.

Участниками выборов на пост лидера страны по решению Центризбиркома также стали председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая.

В качестве кандидата в президенты ЦИК также зарегистрировала безработную супругу популярного белорусского видеоблогера Сергея Тихановского Светлану. Сам мужчина сейчас находится под стражей в рамках уголовных дел.

А экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало Центризбирком в регистрации кандидатом в президенты отказал. Как сообщил официальный представитель штаба Андрей Ланкин, решение ЦИК будет обжаловано. Его слова приводит TUT.by.

Ранее Лайф рассказывал, что ЦИК Белоруссии отказалась регистрировать соперника Лукашенко Виктора Бабарико кандидатом в президенты.

Выборы главы государства назначены в Белоруссии на 9 августа.

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