В Кремле оценили заявление Турции о смене статуса собора Святой Софии

Изменение статуса собора Святой Софии — личное дело Анкары. Москву удовлетворяет тот факт, что храм будет по-прежнему открыт для туристов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что для России важно, чтобы Айя-София как памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО сохранился.

— Мы слышали заявления наших турецких коллег и президента Турции, в первую очередь о том, что Святая София будет сохранена и что доступ туда будет оставаться открытым, это вызывает удовлетворение, — отметил он, отвечая на вопрос о том, устроил ли ответ Эрдогана российскую сторону.

Песков добавил, что собор имеет сакральное значение для православных и других христиан, поэтому в РФ новость о смене его статуса вызвала такой эмоциональный резонанс.

Напомним, в марте 2019 года Эрдоган предложил вернуть собору Святой Софии в Стамбуле, который с 1934 года был музеем, статус мечети. Заседание Госсовета Турции по этому вопросу состоялось в начале июля 2020 года и длилось всего 17 минут. В итоге Айя-София снова станет мечетью, поклонение мусульман там начнётся с 24 июля. При этом собор останется открытым для доступа для всех желающих, включая иностранцев и представителей других религий. Вход станет бесплатным.