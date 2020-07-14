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Не повод для аналитики. Песков отреагировал на ажиотаж в СМИ из-за "ручки Путина"

Например, в конце мая в ходе совещания по борьбе с паводками и пожарами президент бросил ручку на стол, а накануне в ходе совещания по нацпроектам — раскрутил на столе. Всё это подмечают СМИ.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внимание СМИ к действиям Владимира Путина на видеосовещаниях, в частности к тому, как он держит ручку. По мнению представителя Кремля, это не повод для аналитики.

Не стоит забивать себе голову инфоповодами. Путин использует ручку, чтобы писать, работать, — отметил Песков.

Напомним, сообщения о том, что президент бросил или раскрутил ручку во время заседаний, часто попадают в топ новостей. Так, в конце мая в ходе совещания по борьбе с паводками и пожарами Владимир Путин сделал акцент на том, что из-за стихийных бедствий жизнь граждан часто находится в опасности, многие остаются без крова. После этих слов он бросил ручку на стол. На этот жест многие обратили внимание, появились даже объяснения экспертов.

А накануне во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства эту самую ручку раскрутил на столе, что тоже не осталось незамеченным в СМИ.

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