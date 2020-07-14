Не повод для аналитики. Песков отреагировал на ажиотаж в СМИ из-за "ручки Путина"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внимание СМИ к действиям Владимира Путина на видеосовещаниях, в частности к тому, как он держит ручку. По мнению представителя Кремля, это не повод для аналитики.

Напомним, сообщения о том, что президент бросил или раскрутил ручку во время заседаний, часто попадают в топ новостей. Так, в конце мая в ходе совещания по борьбе с паводками и пожарами Владимир Путин сделал акцент на том, что из-за стихийных бедствий жизнь граждан часто находится в опасности, многие остаются без крова. После этих слов он бросил ручку на стол. На этот жест многие обратили внимание, появились даже объяснения экспертов.