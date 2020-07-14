Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Песков — о разливе топлива на Таймыре: Аварийная ситуация и её последствия сейчас во многом ликвидированы

Представитель Кремля отметил, что соответствующие ведомства осуществляют контроль.

69

Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что основная аварийная ситуация после утечки около 40 тонн авиационного керосина на Таймыре и её последствия практически устранены.

Основная аварийная ситуация и её последствия сейчас во многом ликвидированы. Компания продолжает работать, чтобы доработать все нюансы в плане очистных работ. Наши соответствующие ведомства — Росприроднадзор — осуществляют контроль, — сказал он журналистам.

Песков отметил, что результативность очистных работ будет контролироваться самым тщательным образом, а все компании работают в рамках природоохранного законодательства и обязаны соблюдать законы.

Напомним, утечка топлива из-за разрыва трубы длилась 15 минут. Попасть в реку нефтепродукты не успели, угрозы жизни и здоровью людей также нет. СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Выбор редакции

Loading...