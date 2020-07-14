Песков — о разливе топлива на Таймыре: Аварийная ситуация и её последствия сейчас во многом ликвидированы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что основная аварийная ситуация после утечки около 40 тонн авиационного керосина на Таймыре и её последствия практически устранены.

— Основная аварийная ситуация и её последствия сейчас во многом ликвидированы. Компания продолжает работать, чтобы доработать все нюансы в плане очистных работ. Наши соответствующие ведомства — Росприроднадзор — осуществляют контроль, — сказал он журналистам.

Песков отметил, что результативность очистных работ будет контролироваться самым тщательным образом, а все компании работают в рамках природоохранного законодательства и обязаны соблюдать законы.