Россия вошла в топ-3 стран, популярных у украинцев для летнего отдыха

В разгар летних отпусков украинцы чаще всего интересуются возможностью поехать в Венгрию, Турцию и Россию. Об этом в ходе брифинга рассказал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

К таким выводам ведомство пришло после анализа числа уникальных просмотров информации о странах для въезда.

Интерес соотечественников к Венгрии украинские дипломаты связывают с возможностями транзита в направлении Балкан, где находятся Хорватия, Черногория и Албания. Турция же стабильно пользуется популярностью у жителей Незалежной.

— На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом, — заключил Кулеба.

В топ-5 также вошли Польша и Германия. По словам министра, на данный момент украинцы могут отправиться в 25 стран, открывших границы после улучшения ситуации с CoViD-19.