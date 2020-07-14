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Россия вошла в топ-3 стран, популярных у украинцев для летнего отдыха

Сейчас жители Украины могут отправиться в 25 государств, открывших границы после улучшения ситуации с CoViD-19.

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Фото © Pixabay

В разгар летних отпусков украинцы чаще всего интересуются возможностью поехать в Венгрию, Турцию и Россию. Об этом в ходе брифинга рассказал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

К таким выводам ведомство пришло после анализа числа уникальных просмотров информации о странах для въезда.

Интерес соотечественников к Венгрии украинские дипломаты связывают с возможностями транзита в направлении Балкан, где находятся Хорватия, Черногория и Албания. Турция же стабильно пользуется популярностью у жителей Незалежной.

На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом, — заключил Кулеба.

В топ-5 также вошли Польша и Германия. По словам министра, на данный момент украинцы могут отправиться в 25 стран, открывших границы после улучшения ситуации с CoViD-19.

Ранее эксперты заявили, что россияне могут рассчитывать на отпуск за границей уже в начале осени.

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